Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda ilkokula başladı

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda ilkokula başladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:58
Enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda ilkokula başladı

İzmir'de 4 yıl önce yaşanan deprem felaketinde enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Ayda ilkokula başladı. Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan babanın sözleri herkesi duygulandırdı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından tam 91 saat sonra çıkarılan Ayda hafızalara kazınmıştı. Annesin kaybeden küçük Ayda, şimdilerde babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile hayatını sürdürüyor. 

7 yaşına giren Ayda, ilkokula başladı. Özel bir okula başlayan Ayda'yı ailesi de yalnız bırakmadı. 

Baba Uğur Gezgin, kızının ilkokula başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.Enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda ilkokula başladı - 1. Resim

"ANNESİNİ ÖZLÜYOR, UNUTMUYOR"

Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan baba Gezgin, "Her şey yolunda. Annesini özlüyor. Fotoğraflar ve videolarla annesini anıyoruz. Kızıma annesinin vefat ettiğini ilk başlarda söyledik. Zaman zaman beraber eşimin mezarına gidiyoruz. Kızım annesini unutmuyor." dedi.

Gezgin, geçen hafta 3 gün okulda oryantasyon süreci olduğunu, Ayda'nın yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştığını anlattı.
Baba Gezgin, İzmir depreminin ardından ailesinin yanında olan herkese teşekkür etti.Enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda ilkokula başladı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...