Enkazdan 91 saat sonra kurtarılmıştı! Ayda ilkokula başladı

09 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:58

İzmir'de 4 yıl önce yaşanan deprem felaketinde enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Ayda ilkokula başladı. Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan babanın sözleri herkesi duygulandırdı.

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İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından tam 91 saat sonra çıkarılan Ayda hafızalara kazınmıştı. Annesin kaybeden küçük Ayda, şimdilerde babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile hayatını sürdürüyor.

7 yaşına giren Ayda, ilkokula başladı. Özel bir okula başlayan Ayda'yı ailesi de yalnız bırakmadı.

Baba Uğur Gezgin, kızının ilkokula başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

"ANNESİNİ ÖZLÜYOR, UNUTMUYOR"

Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan baba Gezgin, "Her şey yolunda. Annesini özlüyor. Fotoğraflar ve videolarla annesini anıyoruz. Kızıma annesinin vefat ettiğini ilk başlarda söyledik. Zaman zaman beraber eşimin mezarına gidiyoruz. Kızım annesini unutmuyor." dedi.

Gezgin, geçen hafta 3 gün okulda oryantasyon süreci olduğunu, Ayda'nın yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştığını anlattı.

Baba Gezgin, İzmir depreminin ardından ailesinin yanında olan herkese teşekkür etti.