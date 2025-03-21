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 | Onur Kaya

Enver Aysever'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB operasyonu sözlerine destek: Doğru söylüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sözlerine muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Enver Aysever'den destek geldi. Aysever, "Erdoğan çok ilginç bir iddiada bulundu ve maalesef doğru. CHP'liler ihbar etmese bu iş buraya gelmezdi" dedi.

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KAYNAK:
KRT TV
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 12:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 88 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmaya ilişkin ilk kez dün akşam açıklamalarda bulundu.

"CHP'LİLER TARAFINDAN YARGIYA AKTARDILDI"

Ankara'da AK Parti Konferans Salonu'nda, partisinin önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi. CHP yönetiminin iddialara cevap veremediğini belirten Erdoğan, "Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" diye konuştu.

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ENVER AYSEVER'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Enver Aysever'den destek geldi. KRT TV'de sunduğu programda açıklamalarda bulunan Aysever şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN DOĞRU SÖYLÜYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ilginç bir iddiada bulundu ve maalesef doğru. 'Ya arkadaş bize saldırıyorsunuz da CHP'liler içeriden sürekli bize meseleleri aktarıyorlar' dedi. Doğru. CHP'liler arka arkaya bu ihbarlarda bulunmasaydı, bu iş buraya kadar gelmezdi."

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