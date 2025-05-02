Epilepsi ilaçlarını devlet karşılamıyor mu? Vali Gül'den dolandırıcılık uyarısı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda genç kız, bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren bir kişiye müdahale ettiğini sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlatarak, "O adam neden ilacını alamıyor? Vergiler nerede?” ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliği'nden jet yalanlama geldi. İşte detaylar...

Dezenformasyonla mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, bir iddiayı daha yalanladı.

Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren bir kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı:

“Uyandıktan sonra ilacını alamadığı için günde birkaç kez kriz geçirdiğini söyledi. O adam neden ilacını alamıyor? Vergiler nerede?” ifadelerini kullandı

'BU BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİDİR"

İstanbul Valisi Davut Gül, genç kızın videosunu alıntılayarak, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunun altını şu ifadelerle çizdi: "Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir

Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu, eczacılarımızın da yakından bildiği bir uygulamadır.

https://x.com/gul_davut

DİLENCİLİKLE MÜCADELEYE DEVAM

Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikâyeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez.

Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekât ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."