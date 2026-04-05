Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem

Editor
 | Banu İriç

Erbil'de gerilim tırmanıyor: IKDP kampına çifte saldırı

Erbil’in Köysancak ilçesinde IKDP’ye ait Azadi Kampı, füze ve İHA ile hedef alındı. IKDP üyelerinin ailelerinin de bulunduğu kampa yönelik saldırıda can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Erbil'de gerilim tırmanıyor: IKDP kampına çifte saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 21:25

Irak’ın kentinin Köysancak ilçesinde, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (IKDP) Azadi Kampı’na füze ve insansız hava aracı () ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Erbil'de gerilim tırmanıyor: IKDP kampına çifte saldırı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Saldırı, IKDP'nin Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı'na yapıldı.
Kamp, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP üyelerinin ailelerinin kaldığı yer olarak belirtildi.
Saldırıda bir füze ve bir İHA kullanıldığı aktarıldı.
Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) henüz bir açıklama gelmedi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Yerel medyaya göre, İran’da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP’nin Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kapı’na saldırı düzenlendi.

IKDP üyelerinin ailelerinin kaldığı kampa bir füze ve bir İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#iran
#iha
#Erbil
#Köysancak
#Ikdp
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.