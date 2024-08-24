Erciyes kokulu parfüm viral oldu! Kayserili girişimci 45. denemede başardı

24 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:37

Kayseri'de genç girişimci 23 yaşındaki Abdullah Karataş, kurduğu "Auran" markasıyla kozmetik sektöründe faaliyet gösteriyor. Erciyes Dağı'ndan ilham alarak üretilen ve "Erciyes" olarak adlandırılan parfüm hem şişe tasarımı hem de ferahlatıcı kokusuyla büyük ilgi gördü.

Abdullah Karataş, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın çevresinde yetişen dağ kekiği, ada çayı ve Kayseri'ye özgü lavantaların özlerini kullanarak özel bir koku geliştirdi. Karataş, parfümün üretim süreci hakkında şunları söyledi:

"Biz bu kokuyu üretirken Erciyes Dağı'nın ferahlığını kullanıcılarımıza yansıtalım istedik. Bu noktada dağın etrafında yetişen bitkileri de bu kokunun üzerinde bulundurduk. Dağ kekiği, ada çayı ve Kayseri'de yetişen lavantalarımızı parfümlerimizin içerisinde bulunduruyoruz."

Erciyes'in etrafında yetişen bitkileri, ürettikleri kokuda harmanladıklarının altını çizen Karataş, "Çok da sevilen bir kokumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ŞİŞE ÜZERİNDE ERCİYES DAĞI KABARTMASI VAR

Parfüm şişesinin üzerinde Erciyes Dağı'nın kabartmasının yer alması da dikkat çeken bir detay. Bu tasarım ise parfümü hem yerel kültüre bağlı hem de estetik açıdan özel kılan bir özellik olarak dikkat topluyor.

Abdullah Karataş, üretime ilk başladıkları 2022 yılından beri sürekli olarak yeni ürünler geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'de olmayan ürünleri üretmeye ve pazarlamaya odaklandıklarına dikkati çeken Karataş, "Uyku yastık spreyleri, çubuklu oda kokuları ve oda spreylerine ne yapabiliriz derken odaklanmayı artıran orda spreyleri üretmeye başladık." ifadesini kullandı.

45. DENEMEDE ERCİYES KOKUSUNU BULDULAR

Daha kolay uyumayı sağlayan uyku spreyleri ve baş ağrısı çeken kişiler için migren yağları gibi kozmetik ürünleri üretmeye başladıklarını belirten Karataş, "Erciyes'i bir şişeye yansıtabilir miyiz?" diyerek çıktıkları yolda, 45. denemelerinde Erciyes'in kokusunu bulduklarını belirtti.

Karataş, yaptığı açıklamada alışagelmişin dışında ürünler üretmeye gayret ettiklerinin altını çizdi. Koku yaparken, bir kişinin hayatının tüm alanlardaki kötü koku deneyimlerini iyileştirmeye odaklandıklarının söyledi. Parfümün yanı sıra arabada araç kokusu gibi kullanıcıyı memnun edecek kokular da üretmeye başladıklarını belirtti.

"ALIŞILMAMIŞ ÜRÜNLER ÜRETMEYE BAŞLADIK"

"Çok daha standardın üzerinde alışılmamış ürünler üretmeye başladık." diyen girişimci, hem ortam kokuları hem de kişilerin kullanacağı kokular ürettiklerini ve fenomenlerin çoğu zaman kendilerine etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca sosyal medyayı ve dijital pazarlamayı çok fazla aktif kullanmaya çalıştıklarını ve şu anda alt markalarına da çok fazla ilgi duyulduğunu ekledi.

Şirketin Satış Müdürü Burak Erdem Özkan ise "Özellikle son yıllarda sektördeki daralan piyasaya rağmen çok güzel bir büyüme kaydettik. Bunun için tüm iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz." diyerek, şu anda e-ticarette aylık olarak 70 bin kargo çıkışına sahip olduklarını, bu rakamı ise 2024'ün son çeyreğinde 120 bin bandına çıkarmak için çok çalıştıklarını vurguladı.