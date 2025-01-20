Erdek'te ilginç manzara: Sular çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı

20 Ocak 2025 14:31 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:36

Erdek Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle ilginç bir manzara oluştu. Sahilde Hytos Antik Limanı gün yüzüne çıktı. Hytos Limanı'nın Batı Anadolu ve deniz ticaretine yön verdiği belirtiliyor.

Balıkesir'inErdek​ ilçesi Düzler mevkisinde sahilde deniz suyu​ yaklaşık 20-30 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık olduğu ifade edilen Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı'nın taşları da ortaya çıktı. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar, vatandaşları korkuttu.

ERDEK SAHİLİNDE İLGİNÇ MANZARA

Sahilde deniz yatağına kadar yürüyen bazı kişiler ilginç doğa olayını izledi. Uzmanlar, deniz çekilmesinin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu ve belli mevsimlerde rüzgarın sürekli aynı yönde esmesi sonucu yaşandığını ifade etti. Özellikle Edincik sahil bandında yaşanan bu doğa olayı, rüzgar etkisiyle dönemsel olarak gerçekleşiyor.

DENİZ TİCARETİNDE SON DERECE ÖNEMLİ

Kyzikos Antik Kenti'nin tamamıyla su altında kalan ve antik dünyanın deniz ticaretinde son derece önemli bir yere sahip olan Hytos Limanı'nın Batı Anadolu ticaretine yön verdiği, Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kentlerle deniz ticareti için bu limanın kullanıldığı söyleniyor.

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında önemli bir yere sahip olan kent, ekonomik olduğu kadar siyasi açıdan da önemli bir konuma sahip olmuş. Bu ayrıcalıklı konumuna da kentin güneyindeki limanlar oldukça önemli bir katkı sağlamış.