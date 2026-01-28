Erden Timur'a silahlı saldırı şoku!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra dosyası ayrılarak “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir şok daha yaşadı.

SAHİBİ OLDUĞU SİTEYE SİLAHLI SALDIRI

Erden Timur’un sahibi olduğu APA NEF’in İstanbul Levent’te bulunan binasına önceki gün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda mermilerin binaya isabet ettiği ve bazı camların kırıldığı öğrenildi

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Binada inceleme yapan ekipler, binadaki ve sokaktaki kamera görüntülerini topladı.

SALDIRGANLAR ARACIN PLAKASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Emniyet birimleri, saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiğini tespit ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe 29 Aralık 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.