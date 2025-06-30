Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Erdoğan 2 mahkumu affetti! Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki mahkum için af yetkisini kullandı. Kararın sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halleri nedeniyle alındığı belirtilirken karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdoğan 2 mahkumu affetti! Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 01:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'da belirtilen yetkisini kullanarak 2 mahkumu affetti.

30 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halleri nedeniyle iki hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Af kararının gerekçesi Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları olarak gösterildi.

PKK'LI KERİM BORAN

Resmi Gazete'de belirtilen bilgilere göre affedilen isimlerden biri 1944 doğumlu Kerim Boran. Silahlı terör örgütüne üye olma dahil bir çok suçtan cezası bulunan 81 yaşındaki Boran, Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu doğrultusunda sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında affedildi.

SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAKTAN TUTUKLU NACİ KILINÇ

Affedilen diğer isim ise 1971 doğumlu Naci Kılınç. Kılınç da Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu raporu doğrultusunda sakatlık hali kapsamında affedildi. Kılınç'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahlı yağmaya teşebbüs ve silahla tehdit de dahil olmak üzere birçok suçtan cezası bulunuyordu.

2 mahkumun affını getiren kararların Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince alındığı belirtildi.

ETİKETLER
#pkk
#adli tıp kurumu
#cumhurbaşkanı erdoğan
#afd
#Kerim Boran
#Naci Kılınç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.