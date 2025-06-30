Erdoğan 2 mahkumu affetti! Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki mahkum için af yetkisini kullandı. Kararın sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halleri nedeniyle alındığı belirtilirken karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'da belirtilen yetkisini kullanarak 2 mahkumu affetti.

30 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halleri nedeniyle iki hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Af kararının gerekçesi Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları olarak gösterildi.

PKK'LI KERİM BORAN

Resmi Gazete'de belirtilen bilgilere göre affedilen isimlerden biri 1944 doğumlu Kerim Boran. Silahlı terör örgütüne üye olma dahil bir çok suçtan cezası bulunan 81 yaşındaki Boran, Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu doğrultusunda sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında affedildi.

SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAKTAN TUTUKLU NACİ KILINÇ

Affedilen diğer isim ise 1971 doğumlu Naci Kılınç. Kılınç da Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu raporu doğrultusunda sakatlık hali kapsamında affedildi. Kılınç'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahlı yağmaya teşebbüs ve silahla tehdit de dahil olmak üzere birçok suçtan cezası bulunuyordu.

2 mahkumun affını getiren kararların Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince alındığı belirtildi.