Erdoğan Ermenistan Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle kabul etti.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın da hazır bulunduğu öğrenildi.

Paşinyan son olarak Haziran 2023'te Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya gelmiş, bu ziyaret 2009'dan bu yana bir Ermeni liderin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.