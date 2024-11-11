Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti! Fotoğrafını görünce dayanamadı: "Hala konuşuyorlar ya!"

11 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında Erdoğan ile tarihçi Murat Bardakçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümünde Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

GÜNDEM OLAN DİYALOG

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI EROĞAN, ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI EŞYALARI İNCELEDİ

Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.