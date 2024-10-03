Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

03 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:57

İşgalci İsrail, hem Gazze hem de Lübnan'da katliamlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İsrail'in gözünü Türkiye topraklarına dikeceğini söylemesi büyük yankı uyandırdı. Peki Türk halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? İşte dikkat çeken anketin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada işgalci İsrail ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İşgalci İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiyeye dikeceğini söyleyen Erdoğan, "Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı. CHP lideri Özgür Özel de Erdoğan'ın bu sözleri sonrası yaptığı açıklamada; Meclis'te bir oturum düzenlenip bu konu hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Peki, Türk halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Areda Survey araştırma şirketinin, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının hemen ardından Türkiye genelinde 1.100 kişiyle yaptığı ankete göre; Türk halkının yüzde 89,4'ü İsrail'in Türkiye üzerinde emelleri olduğunu düşünüyor.

KATILIMCILARIN SADECE YÜZDE 10'U 'HAYIR' DEDİ

Katılımcıların yüzde 10,6'sı ise böyle bir durumu olası görmüyor. Aynı sorunun sorulduğu birkaç ay önceki araştırmada, bu oran yüzde 81,6 olarak tespit edilmişti. Kısa sürede yaşanan bu artış, İsrail’in Türkiye'ye yönelik bir saldırı ihtimaline dair algının güçlendiğini gösteriyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Areda Survey tarafından yapılan araştırma; Türkiye genelinde 1.100 kişi ile ve CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapıldı.