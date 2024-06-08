Erdoğan, tarihi uzay yolculuğu öncesi Tuva Cihangir'e mesaj yolladı

08 Haziran 2024 16:31 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:46

Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için geri sayım devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feet'lik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

ERDOĞAN MESAJ YOLLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi yolculuğun öncesinde Astronot Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz."