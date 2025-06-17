Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi için diplomasi trafiği: Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Ortadoğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi, bölge liderlerini diplomatik temaslarını artırmaya itti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail-İran gerilimi başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan çatışmalı süreci yakından takip ettiğini, diplomatik temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.

"NETANYAHU BÖLGESEL GÜVENLİĞE TEHDİT"

Erdoğan, bölgede yükselen şiddet sarmalının durdurulması gerektiğine dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hem bölgesel barışa hem de güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Gazze'de süren insani felaketin ve soykırım boyutuna ulaşan saldırıların gündemden düşürülmesine izin verilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, çatışmaların Suriye başta olmak üzere bölgeye yayılmasının da önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.