Erdoğan'ın 27 Mayıs darbesi mesajında CHP detayı: Müdahaleye davetiye çıkaran...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1960'ta Adnan Menderes'in Başbakan olduğu Demokrat Parti iktidarına karşı yapılan ve Menderes'le birlikte 3 devlet adamının idamıyla neticelenen 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "27 Mayıs'ın mesajı nedir?" başlıklı ikinci paylaşımında ise CHP'yi de eleştiren dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak darbe için "Milletimizin kalbinde halen kanayan bir yara" nitelemesinde bulundu.

Erdoğan mesajında "27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs'ın 65'inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, kemaliedeple yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"27 MAYIS'IN MESAJI NEDİR?"

Erdoğan daha sonra "27 Mayıs’ın esas mesajı nedir?" başlığıyla ikinci bir mesaj paylaştı. Erdoğan bu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkçe ezan eziyetine son veren… Anadolu’nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden…

İmam hatip okullarını ve Kur’an kurslarını açan…

Tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize dönük faşizan uygulamaları rafa kaldıran Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

27 Mayıs’a giden yolun taşlarını döşeyen ise dönemin CHP liderliğidir.

Sokakları karıştırarak, üniversite gençliğini kışkırtarak, toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP’dir.

'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır.' diyerek darbeden yalnızca bir ay önce müdahaleye davetiye çıkaran, dönemin CHP genel başkanıdır.

27 Mayıs’ta sadece Menderes hükûmetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur.

Asıl darbe, 'yeter, söz milletindir' ifadesinde anlamını bulan ruha, iradeye, cesarete indirilmiştir.

27 Mayıs’la başlayan ve Yassıada tiyatrosuyla devam eden, neticede merhum Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan süreçle aslında siyasetçilere ve millete şu mesaj verilmek istenmiştir:

'Çizgiyi aşmayın, haddinizi bilin; yoksa sizin de akıbetiniz darağacında sallanmak olur.'

27 Mayıs’ın esas mesajı işte budur."