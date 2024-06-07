Erik ağacında yetişen kayısı çiftçiyi şoke etti! “Benzerinin olduğunu sanmıyorum”

07 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:12

Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi’nde yaşayan ve uzun süredir çiftçilik yapan Abdullah Karakuş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Bazı akademik çevrelerden aldığı destekle yaklaşık 5 dönümlük alanda meyve yetiştiriciliği yapıyor. Kayısı, erik, dut, şeftali gibi çeşitli meyvelerde zaman zaman ıslah çalışmaları da gerçekleştiren çiftçi Abdullah Karakuş, bahçesindeki erik ağacında kayısı meyvesinin yetiştiğini gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

"ERİK AĞACINDA KAYISI ÇAĞLASI YETİŞMİŞ DURUMDA"

Yaşanan olayın Türkiye’de bir ilk olduğunu düşündüklerini kaydeden Abdullah Karakuş, "Yaklaşık 14 yıldır bazı akademisyenler ile birlikte çeşitli meyve ağaçları üzerinde çalışmalar yapmaktayız. 3 yıl önce erik ağaçları üzerinde kayısı uygulamamız vardı. Bu yıl verim almaya başladık. Bizler de şaşırdık. Erik ağacında kayısı çağlası yetişmiş durumda. İlerleyen dönemlerde ürünleri çoğaltarak daha da detaya inmek istiyoruz” diye konuştu.