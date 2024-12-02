Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı! Kanlar içinde kalan genç adam sokaktakilerden yardım istedi

02 Aralık 2024 12:50 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:58

Denizli'de kili sevgili arasında çıkan tartışmada kan aktı. Tartışma sırasında sinirden çılgına dönen kadın, erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Genç adam yaralı şekilde binadan çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.

Zehir tacirleri bunu da yaptı: 'Aşçı' diyerek iş ilanı açıyorlar, hedefte kimya öğrenciler var

Zehir tacirleri bunu da yaptı: 'Aşçı' diyerek iş ilanı açıyorlar, hedefte kimya öğrenciler var

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Maltepe'de feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

Merkezefendi​ ilçesi Sarayalar Mahallesinde meydana gelen olayda iki sevgili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Mert T., kız arkadaşı Rabia O.’nun yaşadığı apart dairesine gidince tartışma daha da alevlendi. Sinirden çılgına dönen kadın , erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

YARALI HALDE HERKESTEN YARDIM İSTEDİ

Binadan çıkan Mert T., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri göğsünden hafif yaralanan Mert T.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise Rabia O.’yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.