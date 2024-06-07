Erkek arkadaşının boyuna kemer takıp, ısırdı! Sokak ortasında ilginç anlar kamerada

07 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:10

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Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokak ortasında erkek ile kadın arasında çıkan tartışma şaşkına çevirdi. Tartışma esnasında kadın, erkek arkadaşına birkaç kez vurduktan sonra kemerini çıkardı.

KEMER TAKIP, KOLUNU ISIRDI

Ardından kadın, erkek arkadaşının kemerini boynuna takıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra kadın adamı tişörtünden çekerek götürmeye çalışırken yaşanan ilginç anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.