Erkek arkadaşının boyuna kemer takıp, ısırdı! Sokak ortasında ilginç anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:10
İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşının boynuna kemer bağladı, önce ısırdı sonra yüzüne tükürdü. İlginç anlar sosyal medyada gündem oldu.
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokak ortasında erkek ile kadın arasında çıkan tartışma şaşkına çevirdi. Tartışma esnasında kadın, erkek arkadaşına birkaç kez vurduktan sonra kemerini çıkardı.
KEMER TAKIP, KOLUNU ISIRDI
Ardından kadın, erkek arkadaşının kemerini boynuna takıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra kadın adamı tişörtünden çekerek götürmeye çalışırken yaşanan ilginç anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı