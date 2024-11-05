Erkek arkadaşının taşınacağını öğrenince çılgına döndü! Eşya yüklü kamyonu ateşe verdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Kasım 2024 13:06 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:11

Denizli’de sevdiği gencin Didim'e taşınacağını öğrenen genç kız çılgına döndü. Eşyaların yüklü olduğu kamyonu ateşe verdi. Bununla da öfkesi dinmeyen genç kız sevdiği gencin babasına ait ticari taksinin sileceklerini kırıp, camına da zarar verdi. İşte tüm detaylar...

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşanan olay gece saatlerinde meydana geldi. 21 yaşındaki H.Ö., aynı zamanda amcaoğlu olan erkek arkadaşı B.Ö.’nün ailesiyle birlikte Aydın’ın Didim ilçesine taşınacağını öğrenince öfkeden deliye döndü. Öfkesini alamayan genç kız, gecenin ilerleyen saatlerinde eşya yüklü kamyonu ateşe verdi. TİCARİ TAKSİNİN SİLECEKLERİNİ KIRIP CAMLARINA ZARAR VERDİ Amcası B.Ö.’ye ait ticari taksinin sileceklerini kırıp, camına da zarar veren genç kız, araçta maddi hasara yol açtı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyonda ve yüklü eşyalarda zarar oluştu. GÖZALTINA ALINDI Sevdiği gencin başka şehre gitmesini hazmedemeyerek eşya yüklü kamyonu kundaklayan ve amcasının ticari aracına zarar veren genç kız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İlgili Haberler Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Kafeye gelip kurşun yağdırdılar Öfkeli kadın metrobüsün önünü kesip şoförle tartıştı! O anlar kamerada