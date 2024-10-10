Erkek çocuğunu alıkoyup, etek giydirdiler! 5'i çocuk 8 kişi gözaltında
Samsun'da bir grup şahıs, 14 yaşındaki erkek çocuğunu alıkoyduktan sonra etek giydirip videoya çektiler. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, olayıyla ilgili 5'i çocuk 8 kişiyi gözaltına aldı..
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde dün yaşanan olayda; kız arkadaşlarının görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı iddiasıyla 14 yaşındaki Y.T.A., bir grup tarafından alıkonuldu. Alıkonulup zorla giysileri çıkarılan çocuk daha sonra etek giydirilip görüntüler çekildi.
Olayın ardından Y.T.A. eve gidip durumu ailesine anlattı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine; M.B.(19), D.U.(18) ve M.Y.(18) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaşları 16-17 arası 5 çocuk da Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 5'i çocuk 8 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., D.U. ve M.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yaşları küçük 5 çocuk ise haftada 3 gün polis merkezine imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.