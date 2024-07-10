Erkek şiddetine kadın onayı! Sabaha kadar ölüm tehdidi aldı, şikayetçi olmadı

10 Temmuz 2024 06:26 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 07:11

Kadına şiddet vakalarına bir yenisi Aksaray'da eklendi. Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ile para ve kıskançlık yüzünden tartışan bir kadın, kendisine saatlerce ve defalarca ölüm tehditleri yağdıran adamdan şikayetçi olmayarak erkek şiddetine çanak tuttu.

"POLİS DE GELSE SENİ ÖLDÜRECEĞİM!"

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı olay, Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre R.G. (38) birlikte yaşadığı birlikte yaşadığı G.O. (32) ile para ve kıskançlık meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine adam adını darbetmeye yeltenince bekçi ve vatandaşlar duruma müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak isterken adeta çılgına dönen R.G., kadına yönelik küfürler, hakaretler ve ölüm tehditleri savurarak, “Seni öldüreceğim. Polis de gelse, jandarma da gelse seni öldüreceğim. Götürsün polis beni, yine geleceğim. İfademi alsınlar yine geleceğim. Seni öldüreceğim oğlum” dedi.

SERBEST KALINCA YENİDEN KAVGA BAŞLADI

Erkek şahsın tehditler savurduğu kadın ise, “Öldür, anamın engelli maaşına mı kaldın?” karşılığını verdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı R.G., polis otosuna bindirilirken kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ve bekçiler düzenledikleri tutanakla şahısları serbest bıraktı. Olay yerinde tutulan tutanağın ardından kadın ve erkek el ele tutuşarak parktan ayrıldı.

Ancak aradan yarım saat geçtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine aynı yerden bir kez daha kadın ile erkeğin kavga ettiği ihbarı geldi. Polis ekipleri tekrar parka giderken kaldırım kenarında yine aynı şahısları kavga ederken buldu. Birbirlerine hakaret ve tehditler savuran kadın ve erkek polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılırken, R.G. polis memurlarına, “Alın bunu götürün öldürürüm” dedi.

"AĞIZ TARTIŞMASI, GÖTÜRMENİZE GEREK YOK"

Tehdidin üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına alarak bir kez daha polis aracına bindirdi. Polis merkezine gitmek istemediğini söyleyen kadın ise sanki hiç kavga etmemiş gibi erkek arkadaşını savunarak, “Ben bir yere gidemem, eve gideceğim. Ben şikayetçi değilim. Eşim, benim evde engelli annem var, çocuğum var. Bırakın. Beraber kalıyoruz, gerek yok. Sakinleşsin 2 dakika. Gerek yok götürmeyin. Ağız tartışması, götürmenize gerek yok” dedi.

Gözaltına alınan R.G. bu kez polis merkezi amirliğine götürülürken orada düzenlenen tutanağın ardından herhangi bir şikayet olmaması üzerine tekrar serbest bırakıldı.

2 kavganın ardından 1 saat sonra aynı yerden yine kadın ve erkeğin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerinde yine aynı şahısları buldu. Şahıslar tekrar işlem yapılırken şikayet olmaması üzerine kadın ve erkek serbest bırakıldı.