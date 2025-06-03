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Erken tatil umudu söndü veliler kara kara düşünüyor! WhatsApp grupları karıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, okulların erken kapanmasına ilişkin son noktayı koymuş, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını açıklamıştı. Veliler ise şimdi kara kara izinlerini uzatmanın yollarını arıyor. WhatsApp gruplarında çözüm formülleri aranırken, kimi veli sağlık raporu peşinde koşuyor, kimileri ise 'herkes gelmezse yoklama alınmaz' diye çözüm arıyor.

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Erken tatil umudu söndü veliler kara kara düşünüyor! WhatsApp grupları karıştı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 09:35

2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğiyle ilgili öğretmen ve veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle bu yıl Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, okulların erken kapanmasına ilişkin son noktayı koymuş, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını açıklamıştı.

Erken tatil umudu söndü veliler kara kara düşünüyor! WhatsApp grupları karıştı

BAKAN TEKİN SON NOKTAYI KOYDU

Bakan Tekin, "Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkânımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

Erken tatil umudu söndü veliler kara kara düşünüyor! WhatsApp grupları karıştı

TATİL UZATILMAYACAK

Bu defa “Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin” gibi öneriler yazılmaya başlandı. Tekin bu çıkışlara ise “Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah” açıklamasını yapmıştı.

Erken tatil umudu söndü veliler kara kara düşünüyor! WhatsApp grupları karıştı

‘KİMSE DERSE GELMEZSE YOKLAMA ALINMAZ!’

Bütün kapılar kapanınca veliler tatili uzatmak için çeşitli yollarla formüller aramaya başladı. Veli WhatsApp grupları bu konuyla çalkalanıyor. Bazıları şimdiden sağlık raporu için doktor kovalamaya başladı. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı için okul müdürleri ile anlaşanların da sayısı az değil. Kimse derse gelmezse yoklama alınmaz efsanesi de var. Bu yönteme de başvuranlar var.

Erken tatil umudu söndü veliler kara kara düşünüyor! WhatsApp grupları karıştı

Bütün bunların yanı sıra bazı öğretmenler, öğrencilerin ‘Gelelim mi yoklama alınacak mı’ sorusuna “Valla bilmiyorum çocuklar ben geleceğim okula. Ben size gelin ya da gelmeyin diyemem. Siz bilirsiniz ama ben öğrenci olsaydım gelmezdim” diyor. Bu açıklamalar da öğrencilerin kafasını daha da karıştırıyor.


Sıkça Sorulan Sorular

Okullar ne zaman kapanacak?
9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.
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