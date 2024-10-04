Ermenistan işgalinden kurtulmuştu! Azerbaycan'da yeni toplu mezarlar bulundu

04 Ekim 2024 00:48 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 00:50

Azerbaycan'ın uzun yıllar Ermenistan işgali altında bulunan Sırhavend köyünde toplu mezarlar çıktı. 4 binden fazla Azerbaycanlının toplama kampında işkence sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Azerbaycan’ın Sırhavend köyünde Ermenistan'ın yaptığı işkencelerle öldürülenlere ait yeni toplu mezarlar bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Sırhavend köyündeki 4 bin kişilik toplu mezarı açıkladı.

4 BİNDEN FAZLA AZERBAYCANLI İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hacıyev, 30 yıllık işgalin en acı sonuçlarından birinin de kaybolan Azerbaycanlılar olduğunu vurgulayarak, “Ermenistan’ın işgali süresince, 4 binden fazla Azerbaycanlı, Ermenistan tarafından toplama kamplarında işkenceye maruz kalarak öldürülmüş ve toplu mezarlara gömülmüştür. Ermenistan, bugüne kadar bu suçlardan sorumlu bir kişiyi bile cezalandırmamış, aksine bu kişileri ödüllendirmiştir. Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar. Ermenistan, tüm bu suçlarının sorumluluğunu kabul edip barışa bağlılığını göstermeli ve savaş suçlularını adil şekilde cezalandırmalıdır” dedi.