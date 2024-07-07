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Ermenistan - Kars sınırında deprem oldu! AFAD ayrıntıları duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 21:13 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 21:16
Ermenistan - Kars sınırında deprem oldu! AFAD ayrıntıları duyurdu

Son dakika deprem haberi... Ermenistan'ın Kars'a 30 kilometre mesafedeki Shirak bölgesinde deprem meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki sarsıntının ayrıntılarını AFAD duyurdu.

Kars'ın Akyaka ilçesine 30 kilometre mesafedeki Ermenistan Shirak bölgesinde saat 21.05'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin açıkladığı verilerinde derinliği 25 km olarak duyurdu.

Ermenistan - Kars sınırında deprem oldu! AFAD ayrıntıları duyurdu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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