Ersan Şen'in Türk bayrağı sözleri programa damga vurdu: Herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun

TGRT Haber'de ekranlara gelen Taksim Meydanı programına Avukat Ersan Şen'in Türk bayrağı sözleri damga vurdu. Irak'ın kuzeyinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'i anan Şen, "Türk bayrağının üzerine örtülmesi en yakışan kişi" ifadesini kullandı. Kendisine sorulan "Bu gönderme kime? Sırrı Süreyya Önder'i mi kastediyorsunuz? sorusuna çarpıcı bir yanıt veren Şen, "Herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun." dedi.

Taksim Meydanı programının konuklarından Avukat Ersan Şen, TGRT Haber ekranlarında seyircilerle buluşan programdaki konuşmasına başlarken Irak'ın kuzeyinde mayına basarak şehit olan Önder Özen'i andı. Şen, bunu yaparken "Türk bayrağının üzerine örtülmesi en yakışan kişi. 31 yaşında Afyonkarahisar'dan Hakk'a yürüdü. Söylenecek söz yok." ifadelerini kullandı.

"KIZININ EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIM"

Şehit Özen'in kızının eğitim masraflarını karşılayacağını söyleyen Şen'e program sunucusu Gürkan Hacır'dan kritik bir soru yöneltildi. Hacır, "Türk bayrağının üzerine örtülmesi en yakışan kişi ifadesiyle bir gönderme mi yaptınız? Açık sorayım Sırrı Süreyya Önder'i mi kastettiniz?" diye sordu.

"KİMSENİN BARIŞ GETİRMESİNE MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Şen, soruya "İsteyen istediği gibi anlar. Bilemiyorum ben. Ben AKM'de isminin Atatürk olduğu bir yerde teröristbaşının açıklamasının okunmayacağına inandığım gibi oradan çıkıp DEM Parti yetkilisinin polis annesi-gerilla annesi gibi bir tespitte bulunup 'Bunları biz el sıkıştıracağız...' Bizim böyle el sıkışmalara ihtiyacımız yok. Biz distopyadan geçmiyoruz. Herkes aklını başına alsın. Kimseyle savaşmıyoruz. Kimsenin bize barış getirmesine de muhtaç değiliz." şeklinde cevap verdi.

"HERKESİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYSUN"

Daha sonra Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Tekrar söylüyorum herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun. 31 yaşındaki bir vatan evladı, canını da kanını da bu memleket için biz buralarda rahat rahat oturalım, gezelim diye orada bıraktı. Geriye de 4 yaşında bir evlat bıraktı. Sinirliyiz, gerginiz, takip ediyoruz sadece. Teröriste terörist diyemeyenle bizim çok işimiz olamaz.

Gidin o 31 yaşında bu vatan için canını veren Önder Özen'in evine bakın, bir de eşit olmadıklarını söyleyenlerin mal varlıklarına bakın. Bizim için Türk Silahlı kuvvetleri, emniyet kuvvetleri kutsaldır. Kimse onları teröristle eşleştiremez. "