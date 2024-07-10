Erzincan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

10 Temmuz 2024 19:55 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:57

Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre Beykonak-Tercan merkezli saat 19.29 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 3.7 olarak kayıtlara geçti.