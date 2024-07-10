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Erzincan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 19:55 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:57
Erzincan&#039;da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi... Erzincan Beykonak merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin verileri Kandilli Rasathanesi paylaştı.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre Beykonak-Tercan merkezli saat 19.29 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 3.7 olarak kayıtlara geçti.

Erzincan'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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