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Erzincan’da soba faciası: 4 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 05:46 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 05:03
Erzincan’da soba faciası: 4 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi

Erzincan’da 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 363 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde saat 03.00 sıralarında soba zehirlenmesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 kişilik aile yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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