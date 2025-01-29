Erzincan’da soba faciası: 4 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 05:46 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 05:03
Erzincan’da 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 363 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde saat 03.00 sıralarında soba zehirlenmesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 kişilik aile yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı