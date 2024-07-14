Erzurum-Artvin yolunda heyelan ve toprak kayması: Uzun kuyruklar oluştu!

14 Temmuz 2024 18:05 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 18:13

Beynimizde merak duygusunun tam olarak hangi bölgeyle ilişkili olduğu anlaşıldı

Beynimizde merak duygusunun tam olarak hangi bölgeyle ilişkili olduğu anlaşıldı

Meteorolojinin Erzurum ve ilçeleri verdiği yağış uyarısı öğleden sonra etkisini göstermeye başladı. Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan Artvin yolunda heyelan ve toprak kaymaları oldu.

VALİLİK UYARDI!

Erzurum Valiliği bugün için uyarıda bulunmuş, “Erzurum'un kuzey ve doğusu (Erzurum Merkez, Aşkale, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan, Köprüköy ilçeleri) ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

YOLDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Erzurum’un özellikle kuzey ilçelerinde etkili olan yağış heyelanları da beraberinde getirdi. Erzurum-Artvin karayolunun Tortum kesiminde yer yer toprak kayması ve heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Söz konusu yolda uzun araç kuyrukları yaşanıyor. Yol kontrollü olarak tek şerit ya da servis yolundan veriliyor. Ekiplerde bir yandan yollarda çalışma yapıyor.