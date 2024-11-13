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Erzurum deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:54
Erzurum deprem ile sallandı! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

  • Tarih: 2024.11.13 
  • Saat: 15:21:57
  • Derinlik(km): 5.0
  • Mw: 3.5 
  • Yer: YAKUTİYE (ERZURUM)

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Kaynak: tgrthaber.com

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