Erzurum deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:54
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
- Tarih: 2024.11.13
- Saat: 15:21:57
- Derinlik(km): 5.0
- Mw: 3.5
- Yer: YAKUTİYE (ERZURUM)
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com