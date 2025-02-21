Erzurum deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken AFAD ise 4.4 olarak duyurdu. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

Türkiye art arda depremlerle sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.27'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7.5 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1892915938887926183

AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Erzurum'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1892918317548978225

AFAD SON DEPREMLER...

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