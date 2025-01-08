Erzurum depremi büyük paniğe neden oldu! Uzman isimden 7 büyüklüğünde deprem uyarısı geldi: O bölgeyi işaret etti

08 Ocak 2025 12:44 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:45

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından uzman isimlerden peşe peşe açıklamalar geldi. Sosyal medyada açıklama yapan Osman Bektaş bölgede 7 büyüklüğünde deprem yaşanabileceğine dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum​'un Pasinler ilçesi olan bir deprem​ meydana geldi. Yerin 14.8 kilometre altında olduğu tespit edilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Depremin şiddetiyle vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem​ uzmanı Osman Bektaş Erzurum​ depremi sonrası korkutan bir açıklama yaptı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Sosyal medyada paylaşım yapan deprem uzmanı Osman Bektaş, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri Fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı. Erzurum yöresi gecikmiş artçıları M6-7 depremi üretebilir." ifadelerini kullandı.