Erzurum depremi sonrası uzman isimlerden korkutan açıklama! 'Bölge baskı altında'

08 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:34

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı paniğe neden olurken Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​'den depremle ilgili açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum​'un Pasinler ilçesi olan bir deprem​ oldu. Depremin derinliği 14,8 kilometre olarak kaydedilirken vatandaşlar da panikle sokağa döküldü. Büyük korkuya neden olan sarsıntının ardından Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​'den açıklama geldi.

"6 ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Yaşanan depremin önce olup olmadığını değerlendiren İçelli, "Erzurum karayazı fay kuşağına koşut 5 km uzunluğunda ikincil bir kırık üzerinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede 6,0 büyüklük üzerinde deprem üretebilecek riskli kırıklar bulunmaktadır. Bu depremin öncü olma olasılığı düşüktür. Geçmiş olsun."

"BÖLGE STRES ALTINDA"

Deprem uzmanı Baturhan Öğüt'ten de Erzurum depreminin ardından açıklama geldi. Öğüt, "Erzurum Pasinler merkez üssü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem Karayazı fayı üzerinde gerçekleşti. Uzunluğu itibari ile 6,5'lik bir deprem üretebilir lakin bazen bu faylar üzerinde bu tür yerel stres boşalmaları da yaşanabiliyor, sonuç olarak bu bölge hem kuzeyden hem de güneyden baskı altında." ifadelerini kullandı.