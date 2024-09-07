Erzurum Kop Tüneli'nde göçük meydana geldi! 1 ölü 2 yaralı

07 Eylül 2024 00:36 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:40

Erzurum ile Bayburt sınırında yer alan Kop Tüneli'nde meydana gelen göçük sonucu, tünelde çalışan işçilerden biri hayatını kaybetti, iki işçi ise yaralandı. Olayın hemen ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Erzurum ile Bayburt sınırında bulunan Kop Tüneli'nde meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay saat 20.30 civarında Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı sürdürülen Kop Tüneli'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple gerçekleşti. Göçüğün ardından sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma bölgeye sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Ekipler, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını başlattı. Enkazdan çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen, M.B. isimli bir işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer yaralı işçilerin hastanedeki tedavisi devam ediyor.