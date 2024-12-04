Erzurum'da 500 mezar yeri kazıldı! 'Başka zaman açmamız mümkün değil'

04 Aralık 2024 09:03 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:04

Dondurucu soğuklarıyla bilinen Türkiye'nin en soğuk noktalarının başında gelen Erzurum'da defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı olmaması için toprak donmadan mezar kazılmaya başlandı. Kar yağışının durmadığı kentte şimdiden 500 mezar açıldı.

Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Erzurum​'da adeta hayat durdu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 30'lara kadar düştüğü kentte belediye de çalışmalarına başladı. Toprağın bile donduğu kentte defin işlemlerinde bir sorun yaşanmaması adına ekipler mezar kazmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında 500 kişilik mezar yeri açtı.

TOPRAK DONMADAN MEZARLAR KAZILDI

İş makinesi desteğiyle mezar yerlerini açan görevliler, ardından bu alanlarda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlisi Abdullah Demir, gazetecilere, 11 yıldır mezar açma işiyle uğraştığını söyledi.

"DEFİNLERİMİZ RAHAT OLSUN DİYE MEZARLARI ERKENDEN HAZIRLIYORUZ"

Kentteki çetin kış koşullarının zorluklarından bahseden Demir, "Kış şartları Erzurum'da ağır olduğu için, don olayından dolayı definlerimiz rahat olsun diye mezarları erkenden hazırlıyoruz. Kışın kar yağdı mı mezarların içinin karını temizliyoruz. O şekilde vatandaşımız mağdur olmuyor." dedi.

"YAZIN EŞMEZSEK MÜMKÜN DEĞİL EŞEMEYİZ"

Toprağın donmasına karşı önceden tedbir aldıklarını anlatan Demir, "Kepçe kazıyor, biz de içinin lahitini kazma kürekle yapıyoruz. Kar yağdığında içini temizliyoruz hazır oluyor, zorluk çekmiyoruz. Kışın hazırladığımız mezarların yetersiz olma durumu olmadı. Hazırladığımız mezarlar kış boyunca yeterli oluyor. Yaza kadar sıkıntı çekmiyoruz, yoksa yazın eşmezsek mümkün değil eşemeyiz. Amacımız halkımız mağdur olmasın." diye konuştu.