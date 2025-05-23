Erzurum'da asfalt tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında olayı şu ifadelerle anlattı: "Ankara'dan gelen işçiler tankın üzerinde kaynak yaparken bir patlama meydana geliyor. İşçilerden birisi hemen olay anında vefat ediyor. Diğer işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış durumda."