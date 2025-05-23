Erzurum'da asfalt tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında olayı şu ifadelerle anlattı: "Ankara'dan gelen işçiler tankın üzerinde kaynak yaparken bir patlama meydana geliyor. İşçilerden birisi hemen olay anında vefat ediyor. Diğer işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış durumda."