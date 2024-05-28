Erzurum’da can pazarı! İki otomobil birbirine girdi: 3 ölü, 5 yaralı

28 May 2024 14:39 - Güncelleme : 28 May 2024 14:59

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 geçişinde Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille kavşak üzerinde çarpıştı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kaza yerine hemen 112 unsurları, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı. Yaralılar ambülanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Serap K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralılardan Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.