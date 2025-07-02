Erzurum'da deprem oldu, AFAD verileri paylaştı

İstanbul
Son dakika haberi: Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabında paylaştı. AFAD verilerine göre deprem saat 16:58'de yerin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir olay yaşanmadı.
https://x.com/DepremDairesi/status/1940411748022157582
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve İstanbul'da da hissedilmişti.
AFAD verilerine göre saat 13.57'de meydana gelen deprem yerin 12.91 km derinliğinde oldu.