Erzurum'da deprem oldu, AFAD verileri paylaştı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabında paylaştı. AFAD verilerine göre deprem saat 16:58'de yerin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir olay yaşanmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1940411748022157582

SON DEPREMLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve İstanbul'da da hissedilmişti.

AFAD verilerine göre saat 13.57'de meydana gelen deprem yerin 12.91 km derinliğinde oldu.