Erzurum'da her yer buz tuttu! Narman Peri Bacaları'nın karla buluşması muhteşem görüntülere sahne oldu

03 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:10

Türkiye'nin doğusunu esir alan kar ve tipi birçok kentte hayatı durma noktasına getirdi. Dondurucu soğuklarıyla bilinen Erzurum'da termometreler eksilere düştü. Duraklar, şadırvanlar, çeşmeler buz tuttu.

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu! Hayat durma noktasına geldi: 'Hayatımda böyle soğuk görmedim'

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu! Hayat durma noktasına geldi: 'Hayatımda böyle soğuk görmedim'

İşte Türkiye’nin en soğuk yeri! Okullar tatil edildi, yoldaki at bile dondu

İşte Türkiye’nin en soğuk yeri! Okullar tatil edildi, yoldaki at bile dondu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Doğu illeri adeta buz tuttu. Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum​'da da birçok köy yolu kapandı, yollar buzla kaplandı. Uzmanlar kent genelinde yaşanacak buzlanma ile don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Camları ve çevresi buz kaplamış otomobil, kırağı tutmuş ağaç dalları ve yapraklar, camları buz tutmuş otobüs durağı, şadırvan, çeşme ve çatılardaki buz sarkıtları böyle görüntülendi.

BÜYÜLEYİCİ MANZARA MEST ETTİ

Öte yandan Narman ilçesinde yer alan ve “Kırmızı Periler Diyarı” olarak bilinen Narman Peri Bacaları, milyonlarca yıl süren süreçte şekillenen eşsiz bir miras doğa mirası olarak ifade ediliyor. Bu doğal harikalar, rüzgâr ve su erozyonunun etkisiyle Pliyosen Çağı'ndan günümüze kadar şekillendi; kırmızı kum taşları ve çakıl taşlarının demir mineralleriyle zenginleşmesiyle büyüleyici kırmızı tonlarına büründü. Peri bacaları Erzurum'un Narman ilçesinin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.