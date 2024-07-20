Erzurum’da husumetlilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

20 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 20:11

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde komşu olan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 kişi ise gözaltına alındı.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay Gölbaşı semtindeki Kavakkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.