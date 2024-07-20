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Erzurum’da husumetlilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 20:11

Erzurum'da husumetli aileler kavga çıkardı. Çıkan olayda en az 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli de gözaltına alındı. Polis, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde komşu olan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 kişi ise gözaltına alındı.

Erzurum’da husumetlilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var! - 1. Resim

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay Gölbaşı semtindeki Kavakkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Erzurum’da husumetlilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var! - 2. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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