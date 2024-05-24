Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

24 May 2024 11:56 - Güncelleme : 24 May 2024 12:01

Kadın cinayetlerinin arkası kesilmiyor. Her gün yüzlerce hatta binlerce kadın kocası tarafından ya darp ediliyor ya da öldürülüyor. Yaşanan kadın cinayetlerine ise bir yenisi daha eklendi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda, 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli’yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak haber verdi.

Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı’da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi.

Daha sonra kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor.