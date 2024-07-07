Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Erzurum'da kahreden kaza! Otomobil 5 metreden yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da kahreden kaza! Otomobil 5 metreden yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:32

Erzurum'da kontrolden çıkan 5 metre yükseklikteki menfezden düştü. Feci kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi can verdi, 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'da sabah saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Metrelerce yükseklikteki menfezden düşen otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıktı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Horasan ilçesinde M.F.U. (22) idaresindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metre yükseklikteki menfezden düştü.

Erzurum'da kahreden kaza! Otomobil 5 metreden yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da kahreden kaza! Otomobil 5 metreden yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada otomobildeki Nebizade Ünal (9), Zeynep Uçar (45), Erva Tuana (13) hayatını kaybetti, sürücü ile S.Ü. (39), E.Z.Ü. (11) ve E.N.U. (13) yaralandı.

Erzurum'da kahreden kaza! Otomobil 5 metreden yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...