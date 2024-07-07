Erzurum'da kahreden kaza! Otomobil 5 metreden yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:32
Erzurum'da kontrolden çıkan 5 metre yükseklikteki menfezden düştü. Feci kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi can verdi, 4 kişi de yaralandı.
Erzurum'da sabah saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Metrelerce yükseklikteki menfezden düşen otomobilden 3 kişinin cansız bedeni çıktı.
5 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI
Horasan ilçesinde M.F.U. (22) idaresindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metre yükseklikteki menfezden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada otomobildeki Nebizade Ünal (9), Zeynep Uçar (45), Erva Tuana (13) hayatını kaybetti, sürücü ile S.Ü. (39), E.Z.Ü. (11) ve E.N.U. (13) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı