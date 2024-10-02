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Erzurum'da kar yağışı başladı! Palandöken beyaza büründü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar hızla düştü. Erzurum'un Palandöken Dağı'na kar yağdı. Zirve beyaza bürünürken sıcaklıklar da eksiye düştü.

Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini ve sağanak yağışın hakim olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıların ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden düştü. Soğuk havanın ve kar​ yağışının eksik olmadığı Erzurum​'da ise yılın ilk karı yağdı. 

KENT MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI 

Dün akşam saatlerinde başta kent merkezi olmak üzere etkili olmaya başlayan sağanak yağış​, gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü. Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.Erzurum'da kar yağışı başladı! Palandöken beyaza büründü - 1. Resim

SICAKLIKLAR EKSİLERE DÜŞTÜ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; dün gece Erzurum kent merkezinde sıcaklık 8,8 olarak ölçülürken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde termometre -0,6'yı gösterdi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum'da kar yağışı başladı! Palandöken beyaza büründü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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