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Erzurum'da korkunç kaza: Ortalık can pazarına döndü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 12:54 - Güncelleme : 14 May 2024 13:02
Erzurum&#039;da korkunç kaza: Ortalık can pazarına döndü

 Erzurum kuzey çevre yolunda çimento taşıyan silobas ile hafif ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada 6 kişi yaralandı.

Çimento taşıyan silobas Ömer D. idaresinde, kuzey çevre yolunda hareket ederken Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü. yönetimindeki 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Erzurum'da korkunç kaza: Ortalık can pazarına döndü - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN PAZARI 

Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.Erzurum'da korkunç kaza: Ortalık can pazarına döndü - 2. Resim

Erzurum’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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