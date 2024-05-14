Erzurum'da korkunç kaza: Ortalık can pazarına döndü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 12:54 - Güncelleme : 14 May 2024 13:02
Erzurum kuzey çevre yolunda çimento taşıyan silobas ile hafif ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada 6 kişi yaralandı.
Çimento taşıyan silobas Ömer D. idaresinde, kuzey çevre yolunda hareket ederken Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü. yönetimindeki 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
OLAY YERİNDE CAN PAZARI
Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.
Erzurum’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı