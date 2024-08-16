Erzurum’da PKK/KCK operasyonu: Sözde Kürt Kızılayına para toplayanlar yakalandı!
Erzurum’da PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren Heyva Sor A Kürdistan (Sözde Kürt Kızılayı) isimli dernek adına para toplayan 9 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten şahıslar yakalandı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren Heyva Sor A Kürdistan (Sözde Kürt Kızılayı) isimli dernek adına ilde faaliyet yürüten ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ederek Terörizme Finans sağladığı ve maddi yardım aldığı tespit edilen; 9 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışma ile gözaltına alındı.
1 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.