Erzurum'da refüje devrilen araç ters döndü: 4 yaralı

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kaza, Pasinler ilçesinde Erzurum-Kars karayolunda meydana geldi. Erzurum istikametinden Pasinler istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Ters dönen araçtaki 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Kars karayolunda trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.