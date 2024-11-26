Erzurum'da sır ölüm! Dükkanda cansız bedeni bulundu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Kasım 2024 01:59 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 02:21

Erzurum'da 62 yaşındaki Mahmut Ç. bir dükkanda ölü olarak bulundu. Şahsın dükkanda emaneten beklediği öğrenilirken olay yerine ekipler sevk edildi.

Erzurum’da bir iş yerinde sır olay gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir dükkanın işletmecisi, emanet ettiği Mahmut Ç.'yi (62) geri döndüğünde dükkanda hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken Mahmut Çakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlgili Haberler İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi Sakarya'da korkutan yangın! 3 katlı evin çatısı alev topuna döndü