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Erzurum'da sır ölüm! Dükkanda cansız bedeni bulundu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Kasım 2024 01:59 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 02:21

Erzurum'da 62 yaşındaki Mahmut Ç. bir dükkanda ölü olarak bulundu. Şahsın dükkanda emaneten beklediği öğrenilirken olay yerine ekipler sevk edildi.

Erzurum’da bir iş yerinde sır olay gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir dükkanın işletmecisi, emanet ettiği Mahmut Ç.'yi (62) geri döndüğünde dükkanda hareketsiz şekilde buldu. 

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'da sır ölüm! Dükkanda cansız bedeni bulundu - 1. Resim

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken Mahmut Çakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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