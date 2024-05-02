Erzurum'dan acı haber: Kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

02 May 2024 11:48 - Güncelleme : 02 May 2024 11:50

Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"