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02 May 2024 11:48 - Güncelleme : 02 May 2024 11:50

Erzurum'dan acı haber: Kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Erzurum&#039;dan acı haber: Kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"

Kaynak: tgrthaber.com
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