02 May 2024 11:48 - Güncelleme : 02 May 2024 11:50
Erzurum'dan acı haber: Kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:
"Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"
Kaynak: tgrthaber.com