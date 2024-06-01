Esef Antik kentinde skandal! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler

01 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:15

Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı. Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

O sırada bir vatandaş, “Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?” diye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu. O anlara yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben dokunmaya çekiniyorum bu nasıl bir hareket?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu nasıl yapıyorlar?" yorumunda bulundu.

İşte o tweet'lerden bazıları: