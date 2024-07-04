Esenler'de çatlak bina paniği: 6 katlı bina boşaltıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 04:30 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 04:41
Esenler’de inşaat çalışması için temeli kazılan boş arsanın bitişiğinde bulunan 6 katlı bina, önceden barındırdığı çatlakların artması sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi.
İstanbul’un Esenler ilçesinde saat 22.30 sıralarında çatlak bina paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi.
Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı