Esenler'de çatlak bina paniği: 6 katlı bina boşaltıldı

04 Temmuz 2024 04:30 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 04:41

İstanbul’un Esenler ilçesinde saat 22.30 sıralarında çatlak bina paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması için temeli kazılan arsanın bitişiğindeki binada önceden olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Tahliye edilen bina sakinleri belediye ekiplerince çevredeki otellere yerleştirildi.

Bina zabıta ekiplerince mühürlenirken detaylı incelemenin sabah saatlerinde olacağı öğrenildi.