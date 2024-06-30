Esenler’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

30 Haziran 2024 12:34 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:52

Dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma yerini kavgaya bırakırken, olay esnasında şüphelilerden biri diğer grupta bulunan bir kişiyi bıçakladı. Bacağından bıçaklanan kişi olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA...

Bıçaklı kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bacağından bıçaklandığı görülüyor.