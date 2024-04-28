Esenler’de yol kenarında erkek cesedi bulundu

28 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 00:07

Esenler Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanında bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen vatandaşlar yerde yatan bir erkek gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonrası 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken, polis ekipleri alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından adamın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken, şahsın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.